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Царьград

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hh.ru объявил: в 2026 году продавцы-консультанты лидируют по спросу

hh.ru объявил: в 2026 году продавцы-консультанты лидируют по спросу

Сервисы hh.ru и АКОРТ в исследовании отметили, что в 2026 году в России кассиры и продавцы-консультанты остаются самыми востребованными, несмотря на падение спроса до 65%.

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