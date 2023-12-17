СКР предложил лишать приобретенного гражданства за любые тяжкие преступления

Ольга Калугина

Перечислены в законе преступления по большей части против государства, а личность защищена очень мало, кроме изнасилования, а ведь все трубят, что права человека у нас первичны. Так любое преступление против частного лица должно быть наказуемо лишением приобретенного гражданства. А что на счет высказываний Кадырова - мы простим и примем, несмотря на преступления. Это еще что такое??? Российский закон перестает действовать в Чечне?!