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СКР предложил лишать приобретенного гражданства за любые тяжкие преступления

СКР предложил лишать приобретенного гражданства за любые тяжкие преступления

СК обратил внимание на то, что в действующий перечень причин лишения приобретенного гражданства РФ включено, например, изнасилование, но не убийство, за которое установлены более длительные сроки лишения свободы.

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Комментарии
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Ольга Калугина
Перечислены в законе преступления по большей части против государства, а личность защищена очень мало, кроме изнасилования, а ведь все трубят, что права человека у нас первичны. Так любое преступление против частного лица должно быть наказуемо лишением приобретенного гражданства. А что на счет высказываний Кадырова - мы простим и примем, несмотря на преступления. Это еще что такое??? Российский закон перестает действовать в Чечне?!
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1 час.
Геннадий Кресов
Сначала сажать,потом лишать за любые преступления.
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38 мин.
Вячеслав
Александр Хинштейн предложил за совершение тяжкого преступления лишать гражданства всех родственников преступников и выдворять их из страны навсегда! Это было бы очень действенно!
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