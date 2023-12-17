СК обратил внимание на то, что в действующий перечень причин лишения приобретенного гражданства РФ включено, например, изнасилование, но не убийство, за которое установлены более длительные сроки лишения свободы.
СКР предложил лишать приобретенного гражданства за любые тяжкие преступления
Комментарии
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Ольга Калугина
Перечислены в законе преступления по большей части против государства, а личность защищена очень мало, кроме изнасилования, а ведь все трубят, что права человека у нас первичны. Так любое преступление против частного лица должно быть наказуемо лишением приобретенного гражданства. А что на счет высказываний Кадырова - мы простим и примем, несмотря на преступления. Это еще что такое??? Российский закон перестает действовать в Чечне?!
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1 час.
Геннадий Кресов
Сначала сажать,потом лишать за любые преступления.
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38 мин.
Вячеслав
Александр Хинштейн предложил за совершение тяжкого преступления лишать гражданства всех родственников преступников и выдворять их из страны навсегда! Это было бы очень действенно!
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17 мин.
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