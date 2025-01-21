🤳Переводить деньги на незнакомые номера опасно не только из-за мошенников. Перевод даже одного рубля ☝️может стать причиной возбуждения уголовного дела по статье о финансировании терроризма.
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🤳Переводить деньги на незнакомые номера опасно не только из-за мошенников. Перевод даже одного рубля ☝️может стать причиной возбуждения уголовного дела по статье о финансировании терроризма.