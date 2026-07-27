🚘 Машина перевернулась после ДТП в Симферополе Инцидент произошел на перекрестке улиц Чехова и Красноармейская.
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🚘 Машина перевернулась после ДТП в Симферополе Инцидент произошел на перекрестке улиц Чехова и Красноармейская.