В Альметьевском районе ФСБ накрыла нарколабораторию — изъято 17 кг мефедрона

Накануне Набережночелнинский суд отправил в СИЗО уроженца Башкортостана Антона Цыганкова. В арендуемом им доме в Альметьевском районе сотрудники ФСБ обнаружили подпольную лабораторию и изъяли 17,7 кг мефедрона.
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