В Подмосковье ребенок попал в больницу после отравления шоколадом

В Подмосковной деревне Михайлово один ребенок был госпитализирован после случая отравления шоколадом, а двое других детей были осмотрены врачами, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии