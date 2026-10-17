ИА Новороссия Предсмертную записку 20-летний Иван Гудков оставил в своём небольшом телеграм-канале на 800 человек "Пресс-служба господина Августа".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Всем пока": Стра...
- "Всем пока": Стра...
- Яков Кедми: Если ...
Самоубийство - болшой грех. Загублена молодая жизнь. Справедливо бы было, если бы парень пошёл на СВО. Доказал бы поступком, что он русский, православной человек.
Ностальгия - болят "корни души*, оторванные от сердца и оставленные в родной земле Родины.
Cмерть Ивана на совести предателей Родины отца и деде гудковых