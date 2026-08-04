Депутат Андрей Колесник назвал условие прекращения атак украинских дронов по гражданским объектам России

Депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил, что для прекращения атак украинских беспилотников по гражданским объектам России необходимо уничтожать пусковые площадки для запуска дронов и усилить систему противовоздушной обороны.
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