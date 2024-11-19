Шейнбаум: нынешний миропорядок утратил эффективность в поиске решений кризисов

Существующий международный порядок утратил эффективность в поиске путей преодоления кризисов. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум на саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС.
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