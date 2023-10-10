Каким святым можно помолиться в церковный праздник 11 октября, что запрещено делать сегодня Марина ОнегинаСегодня, 11 октября 2023 года, в православной христианской традиции ожидается насыщенный день, в рамках которого будут почитать память нескольких святых и отметят церковный праздник.