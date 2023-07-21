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«Фенербахче» расторгнет контракт с Ником Калатесом (SDNA)

«Фенербахче» проинформировал разыгрывающего Ника Калатеса (34 года, 198 см) о предстоящем расторжении контракта, пишет греческое издание SDNA.

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