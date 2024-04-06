Фонд на $100 млрд для Киева: кому выгодна подобная инициатива

Фонд на 0 млрд для Киева: кому выгодна подобная инициатива Ольга ВайленкоИдея создания специального фонда в размере $100 млрд для поддержки Украины со стороны НАТО вызвала широкую дискуссию в экспертном сообществе и среди членов альянса.
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