Фонд на $100 млрд для Киева: кому выгодна подобная инициатива

Фонд на 0 млрд для Киева: кому выгодна подобная инициатива Ольга ВайленкоИдея создания специального фонда в размере $100 млрд для поддержки Украины со стороны НАТО вызвала широкую дискуссию в экспертном сообществе и среди членов альянса.