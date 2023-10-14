Российские войска нанесли поражение ВСУ в районе Угледара и Никольского

В Минобороны России сообщили о поражении ВСУ в районе Угледара и Никольского. «Нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Никольское Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.