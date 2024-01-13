Как певицы-русофобки Лобода, Наргиз и Брежнева справляются с потерей заработков в России Татьяна СергееваКак выживают бывшие звезды российской эстрады, после того, как предали своих поклонников и отреклись от России в материале портала ftimes.
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