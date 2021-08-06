САНА: американские военные перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Американские военные перевезли 40 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из тюрем на свою базу в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает агентство САНА со ссылкой на источники.