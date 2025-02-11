В Забайкалье завершено расследование уголовного дела о должностных преступлениях при выполнении контракта на строительство домов для детей-сирот

Следователями следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления строительства объектов промышленно-гражданского строительства государственного казённого учреждения «Служба единого заказчика Забайкальского края».
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