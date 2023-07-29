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Головин после дубля «Болонье»: «Моя роль при новом тренере «Монако» останется прежней, где-то ближе к атаке. Главное – помогать команде побеждать»

Российский хавбек «Монако» сделал дубль в этом матче. Головин также поделился ожиданиями от работы под руководством нового главного тренера Ади Хюттера.

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