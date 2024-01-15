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  • Ингерман Ланская
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    А муж то в курсе ,что это его любимое блюдо???Пельмени больше н...

Винегрет года по новому рецепту. Эти 3 ингредиента сделают его намного вкуснее

Винегрет года по новому рецепту. Эти 3 ингредиента сделают его намного вкуснее

Винегрет — это салат, который состоит из основного компонента — свеклы. Впервые салат появился в Скандинавии, хотя многие предполагают, что истинной страной происхождения является то ли Англия, то ли Германия.

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