Просто замечательный текст вышел у уважаемого Адеквата, и он посвящен блокировке хостингом YouTube видео иностранцев с правдивыми рассказами о России.
Не смейте говорить о России хорошо - западных крыс тошнит от правды!
Комментарии
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НЕТУ Mailru Агента
Уже хотят. Наши консульства в адском саду и Америках не справляются с валом заявок традиционных семей не только на репатриацию, но и семей, не имеющих российских предков
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23 час.
Л
Людмила
пусть они там живут как хотят, только не лезут своим рылом в нашу страну.
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23 час.
Natalija Osminina
Да, они реально могут начать ловить "вражеские голоса". Ведь, США сейчас - это подобие СССР. Это и потеря идеологии, и разрушение инфраструктуры, и старцы во власти. И готовность распасться на штаты.
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22 час.
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