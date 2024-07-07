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Не смейте говорить о России хорошо - западных крыс тошнит от правды!

Не смейте говорить о России хорошо - западных крыс тошнит от правды!

Просто замечательный текст вышел у уважаемого Адеквата, и он посвящен блокировке хостингом YouTube видео иностранцев с правдивыми рассказами о России.

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Комментарии
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НЕТУ Mailru Агента
Уже хотят. Наши консульства в адском саду и Америках  не справляются с валом заявок традиционных семей не только на репатриацию, но и семей, не имеющих российских предков
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23 час.
Л
Людмила
пусть они там живут как хотят, только не лезут своим рылом в нашу страну.
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23 час.
Natalija Osminina
Да, они реально могут начать ловить &quot;вражеские голоса&quot;. Ведь, США сейчас - это подобие СССР. Это и потеря идеологии,  и разрушение инфраструктуры,  и старцы во власти. И готовность распасться на штаты.
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22 час.

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