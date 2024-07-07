Не смейте говорить о России хорошо - западных крыс тошнит от правды!

НЕТУ Mailru Агента Уже хотят. Наши консульства в адском саду и Америках не справляются с валом заявок традиционных семей не только на репатриацию, но и семей, не имеющих российских предков

Л Людмила пусть они там живут как хотят, только не лезут своим рылом в нашу страну.