Ко дню освобождения Краснодара: этот дом помнит страшное!

В период оккупации в доме разместили гестапо - секретная полиция Третьего рейха. Здесь базировалась "зондеркоманда СС-10-А", специальное подразделение вермахта, занимавшееся выявлением и уничтожением противников нацистского режима.
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