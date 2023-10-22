СК возбудил дело о халатности после избиения учеников в школе в Химках

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лина любимцева

Это НЕ ХАЛАТНОСТЬ УЖЕ!! Это УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, а значит и содействие им!! Тут снимать нужно с должностей с запретом впредь работать в области образования. А преступников - депортировать откуда прибыли. С запретом въезжать в Россию в течение СТА лет.