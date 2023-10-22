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СК возбудил дело о халатности после избиения учеников в школе в Химках

Уголовное дело о халатности возбуждено после того, как в химкинской школе группа подростков не раз избивала своих сверстников прямо в стенах учебного заведения, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Московской области.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это НЕ ХАЛАТНОСТЬ УЖЕ!! Это  УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, а значит и содействие им!! Тут снимать нужно с должностей с запретом впредь  работать в области образования. А преступников - депортировать откуда прибыли. С запретом въезжать в Россию в течение СТА лет.
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