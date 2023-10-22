СК возбудил дело о халатности после избиения учеников в школе в Химках

Уголовное дело о халатности возбуждено после того, как в химкинской школе группа подростков не раз избивала своих сверстников прямо в стенах учебного заведения, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии