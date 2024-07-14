Представитель МИД Захарова: демократия в США доведена до суицидального состояния

Политики всего мира выступили с осуждением покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Его главный соперник на предстоящих выборах, действующий глава государства Джо Байден заявил, что "молится" за него, а лидеры демократов выступили против политического насилия в стране.
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