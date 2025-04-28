Экосистемы Чёрного моря восстанавливаются после разлива мазута – РАН

В пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) поделились результатами экспедиции, проведенной в марте 2025 года с целью изучения последствий разлива мазута в Чёрном море.
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