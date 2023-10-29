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Житель Кузбасса пойдет под суд за оплату покупок чужой банковской картой

Житель Кузбасса пойдет под суд за оплату покупок чужой банковской картой

Платежное средство мужчина присвоил себе вместо того, чтобы вернуть владельцу.В Кузбассе суд рассматривает уголовное дело в отношении мужчины, который нашел банковскую карту и рассчитался чужими деньгами за собственные покупки.

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