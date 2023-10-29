Житель Кузбасса пойдет под суд за оплату покупок чужой банковской картой

Платежное средство мужчина присвоил себе вместо того, чтобы вернуть владельцу.В Кузбассе суд рассматривает уголовное дело в отношении мужчины, который нашел банковскую карту и рассчитался чужими деньгами за собственные покупки.
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