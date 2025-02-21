Ъ: выпуск смартфонов в России отстал от возможностей в 5 раз из-за слабого спроса

Российские заводы могли бы выпускать как минимум в 5 раз больше смартфонов и планшетов, но из-за слабого спроса мощности производственных линий остаются востребованными не более чем на 20%, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщения участников рынка.