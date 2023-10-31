Собянин: В Москве отреставрировано более 2 тыс. объектов культурного наследия

Помимо экспертов в выборе победителей конкурса участвуют пользователи портала «Активный гражданин» В Москве в 13-й раз проводится конкурс на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация».
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