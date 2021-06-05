Мероприятия по предупреждению возникновения ландшафтных пожаров

С целью предупреждения лесных и ландшафтных пожаров сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым на постоянной основе проводятся профилактические рейды среди населения.
С целью предупреждения лесных и ландшафтных пожаров сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым на постоянной основе проводятся профилактические рейды среди населения.
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