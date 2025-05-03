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Российская армия сокрушила ремонтный центр ВСУ в Запорожье мощным ударом

Российская армия сокрушила ремонтный центр ВСУ в Запорожье мощным ударом

Российская армия сокрушила ремонтный центр ВСУ в Запорожье мощным ударом Юлия СоколоваРоссийские войска нанесли прицельный удар по одному из ключевых промышленных объектов ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье.

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