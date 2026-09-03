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Первые за долгое время фото атомного авианосца Abraham Lincoln показали его состояние после кампании против Ирана

Первые за долгое время фото атомного авианосца Abraham Lincoln показали его состояние после кампании против Ирана

Атомный авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln при входе в порт Таиланда / © Anthny Wallace / AFP via Getty Images Корабль эксплуатировали с очень высокой интенсивностью, временами полагаясь на довольно ненадежную цепочку пополнения запасов прямо в море, чтобы продолжать операции месяц за месяцем.

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