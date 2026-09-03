Первые за долгое время фото атомного авианосца Abraham Lincoln показали его состояние после кампании против Ирана

Атомный авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln при входе в порт Таиланда / © Anthny Wallace / AFP via Getty Images Корабль эксплуатировали с очень высокой интенсивностью, временами полагаясь на довольно ненадежную цепочку пополнения запасов прямо в море, чтобы продолжать операции месяц за месяцем.