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«Калибр» угомонил «Гром-2» Зеленского прямо в цехе «Южмаша»

«Калибр» угомонил «Гром-2» Зеленского прямо в цехе «Южмаша»

  В последнее время резко возросли точность и мощность российских ракет Бандеровские военные эксперты продолжают обсуждать тему российских ракетных ударов по промышленным предприятиям незалежной.

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Комментарии
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Николай Титов
Все сравнять с землей.  Там нет ничего ихнего, зделать как було и пусть  создают все с нуля, если им так уж хочется!
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14 час.
Юрий Золотарев
ВСЮ гнидосволоту (орущую &quot;херроямслава&quot;) следует отстреливать и закапывать БЕЗ тени жалости!! Россия НЕ воюет с Украиной, Россия воюет с БандероЖОпией! А вся бандероЖОпская гнилота д.б. уничтожена! ФИЗИЧЕСКИ!!
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13 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Слава Российским инженерам! Слава Российским ракетчикам! Слава Российскому Солдату! Слава РОССИИ!
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11 час.

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