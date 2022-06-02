Страна и люди

9 349 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    Это же готовые планы по захвату, расчленению и уничтожению России.Маршал Нечего Ест...
  • Михаил Шаповалов
    Нет, ребята, всё не так. Все не так, ребята!Маршал Нечего Ест...
  • Дмитрий Ожиганов
    не вижу проблем давно самим нужно было уйти из их политически заангажированного "спорта" и все те унижения не надо бы...Наш хоккей хотят ...

Пусть сгинут в котлах: ФСБ не справилась бы с истреблением бандеровцев – Стешин

Пусть сгинут в котлах: ФСБ не справилась бы с истреблением бандеровцев – Стешин

Владимир Гладков.   Если бы Русские войска сразу с началом военной операции стремительно взяли всю Украину, Россия бы получила вызов, с которым столкнулся СМЕРШ в конце Великой Отечественной войны, только в масштабах 40-милионного государства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх