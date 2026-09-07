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Культурология.рф

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Музыка: Наркотики, смерть сына и миллионные долги: Что случилось с дочкой короля рок-н-ролла Элвиса Пресли

Музыка: Наркотики, смерть сына и миллионные долги: Что случилось с дочкой короля рок-н-ролла Элвиса Пресли

Казалось, она родилась с золотой ложкой во рту, ведь её отец был королём рок-н-ролла, легендой и любимцем публики.

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