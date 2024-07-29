В Норвегии могут отказаться от ВАР в 2025-м, если так решит большинство на конгрессе. Ранее фанаты бросали на поле фискекакеры, теннисные мячи и дымовые шашки в знак протеста

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Напомним, в Норвегии фанаты выступают против использования системы видеоповторов. Одна из акций пришлась на матч «Русенборг» – «Лиллестрем» на стадионе «Леркендаль» в 15-м туре чемпионата страны.