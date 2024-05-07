Тюменский миллиардер банкротит «Гугл»

Тюменская компания «Аквапарк», которая управляет комплексом «ЛетоЛето» и принадлежит тюменскому миллиардеру Владимиру Шевчику, участвует в деле о банкротстве против московской ООО «Гугл», входящей в структуру Google International LLC.
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