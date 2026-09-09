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Пятый канал

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Звезде не вернут миллионы? Почему Долина может не получить деньги от мошенников

Звезде не вернут миллионы? Почему Долина может не получить деньги от мошенников

Судебное решение о взыскании средств еще не означает, что присужденные народной артистке Ларисе Долиной деньги удастся получить быстро и в полном объеме.

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