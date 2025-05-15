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Почему Петербург усеян скульптурами античных богов: кто на самом деле стоит на пьедесталах Петербурга? Странности, о которых молчат историки.

Почему Петербург усеян скульптурами античных богов: кто на самом деле стоит на пьедесталах Петербурга? Странности, о которых молчат историки.

Суворов — бог войны Марс, Петр I — без стремян, Кутузов — в тоге. Совпадение? Не думаю. Ну что, господа петербуржцы и сочувствующие!  Снова с вами "Петербургский странник", и снова меня терзают смутные сомнения, глядя на наш город.

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