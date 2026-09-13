Anthropic Bans Israeli Account Over Iran, Gulf Social Media Citizen Profiling Via The Cradle, An operation run by or on behalf of the Israeli-Singaporean commercial intelligence vendor S2T Unlocking Cyberspace used Claude models to map, classify, and profile social media users across Iran and the Persian Gulf, according to a threat intelligence report published by Anthropic on 11 September.
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