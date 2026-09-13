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Zero Hedge

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Anthropic Bans Israeli Account Over Iran, Gulf Social Media Citizen Profiling

Anthropic Bans Israeli Account Over Iran, Gulf Social Media Citizen Profiling

Anthropic Bans Israeli Account Over Iran, Gulf Social Media Citizen Profiling Via The Cradle, An operation run by or on behalf of the Israeli-Singaporean commercial intelligence vendor S2T Unlocking Cyberspace used Claude models to map, classify, and profile social media users across Iran and the Persian Gulf, according to a threat intelligence report published by Anthropic on 11 September.

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