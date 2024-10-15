Путин приготовился к борьбе с США за ядерные технологии

Президент России готовится к дальнейшему противостоянию с США в сфере ядерных технологий. На встрече с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым Путин заявил, что у российской атомной отрасли хорошее будущее.
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