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ФедералПресс

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Пентагон разрешил своим сотрудникам раскрывать секретные данные об НЛО

Пентагон разрешил своим сотрудникам раскрывать секретные данные об НЛО

ВАШИНГТОН, 15 сентября, ФедералПресс. Военнослужащие, сотрудники и подрядчики Пентагона получили возможность передавать уполномоченным чиновникам сведения об НЛО, к которым они получили доступ во время работы.

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