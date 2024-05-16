Си Цзиньпин назвал угрозы, с которыми сталкиваются страны всего мира

Менталитет холодной войны и политика силы угрожают безопасности всех стран мира, заявил китайский лидер Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции по итогам встречи с Президентом России Владимиром Путиным 16 мая.
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