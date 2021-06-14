Экономика сегодня

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США заявили о готовности сотрудничать с Россией в разных сферах

США заявили о готовности сотрудничать с Россией в разных сферах

США и Россия могли бы взаимодействовать в ряде сфер, включая стратегическую стабильность и сотрудничество в Арктике.

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Иван Семенов
Сотрудничать с Пиндосами....??? Да "не смешите мои тапочки" с ними можно есть исключительно только г.вно с одного корыта.
Андрей Викторов
"Союзники возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны НАТО для противодействия угрозам со стороны России (Экономика сегодня). Россия перехватила самолет США, не позволив пересечь границы. В США сообщили о "недопустимо жестких действиях" авиации России ( 15 июня, 11:43 Политика). Генсек НАТО не считает стремление к диалогу с Россией проявлением слабости. И и так далее. КАКОЕ НА ХЕР СОТРУДНИЧЕСТВО!? ЭТО ДАЖЕ НЕ СКАЗКИ, ЭТО БРЕД!!!!!!

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