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В Краснодаре с утра встали в обе стороны трамваи на пересечении Московской и Ахтарской улиц

В Краснодаре с утра встали в обе стороны трамваи на пересечении Московской и Ахтарской улиц

Данное происшествие случилось из-за технической неисправности.Сегодня утром в Краснодаре встали трамваи на пересечении улиц Московской и Ахтарской к улице Солнечной.

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