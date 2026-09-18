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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава РПЛ Алаев: «Видеть «Зенит» на пятом месте непривычно – конкуренты подтянулись. Приятно, что пять команд бьются и будут биться за чемпионство»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями от чемпионата после 9 туров.  В топ-5 на данный момент входят « Краснодар » (21 балл), « Динамо », « Спартак », ЦСКА (у всех по 19) и « Зенит » (18).

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