Расчет РСЗО "Град" сжег опорник роты боевиков в Запорожской области

Global Look Press/Tsitsagi Nikita/news.ru Расчет РСЗО "Град" самоходного артсоединения гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" нанес результативный удар по опорному пункту роты ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области.
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