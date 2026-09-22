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Российская теннисистка – в четвертьфинале турнира в Сеуле!

Российская теннисистка – в четвертьфинале турнира в Сеуле!

Первая ракетка России Мирра Андреева избрала для обретения игровой формы на этой неделе «пятисотник» в Сингапуре, а четыре наши девушки, занимающие более скромные позиции в мировом рейтинге решили, что у них больше шансов на успех в Сеуле, где проходит турнир уровня WTA-250.

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