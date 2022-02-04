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Депутат Журова о кричалках на матче Украина – Россия: «Чего еще ожидать, если был создан довольно националистический ажиотаж?»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об оскорбительных кричалках болельщиков во время матча между сборными Украины и России в 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу (2:3).

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