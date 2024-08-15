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Станислав Садальский

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„Я не грузин — я русский грузинского происхождения!“ — Иосиф Виссарионович Сталин

„Я не грузин — я русский грузинского происхождения!“ — Иосиф Виссарионович Сталин

Сегодня у моего друга Элгуджа Кебурия День Рождения.Он не только известный меценат и владелец моих любимейших ресторанов «Тифлисский дворик» и «Амбасадори-Трамплин»Есть такое красивое греческое слово «ктитор», проще говоря, человек, построивший храм.

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