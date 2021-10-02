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"Договаривайтесь с русскими": премьер Венгрии отказался учитывать мнение Украины по газу

"Договаривайтесь с русскими": премьер Венгрии отказался учитывать мнение Украины по газу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Украине "договариваться с русскими" по вопросу газа.

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Сергей К
Ну действительно, для чего венгру учитывать интересы Укров? Виктор Орбан абсолютно прав и молодец, для него явно главное национальные интересы ВЕНГРОВ.
Василий Башмаков
Если политик в здравом уме, то он никогда не будет развивать "фобию" во вред своей страны. Здесь мы видим суждения умного политика. Жаль только это не наблюдается далеко не у всех "Табаки".
Lora Некрасова
Правильно сказал Орбан, газа нет, но вы держитесь, больших успехов народу Украины.
карюкалов вячеслав
Придётся договариваться.
mark kapustin

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