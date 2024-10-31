Аллею по проспекту Абая благоустроили в Алматы

В южной столице обновили аллею на проспекте Абая. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, в Алматы завершили работы по благоустройству разделительной полосы на участке от улицы Тургута Озала до улицы Муканова протяженностью 2,6 километров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии