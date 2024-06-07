Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Белгородской области

ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по автомобилю в селе Новопетровка Белгородской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки один человек погиб, ещё двое пострадали.
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